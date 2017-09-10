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Пушков требует извинений у постпреда Украины при ООН
Сенатор Алексей Пушков заявил, что постпред Украины при ООН Владимир Ельченко должен извиниться за высказывания о бывшем постпреде РФ при ООН Виталии Чуркине, скоропостижно скончавшемся 20 февраля, за день до своего 65-летия.
Ельченко недавно отметил, что с назначением нового постоянного представителя России при ООН Василия Небензя стиль российской делегации при всемирной организации изменился в лучшую сторону и стал спокойнее, в частности, по отношению к Украине. Он также отметил, что в стиле нового постпреда России нет «наглости и неприкрытой злости», свойственной Виталию Чуркину.
«Представитель Украины в ООН должен извиниться за свою бестактность. По профессии он дипломат. Идти по пути Парасюка и Фарион не делает ему чести», — написал Пушков в Twitter.
В свое время экс-депутат Верховной Рады, член ВО «Свобода» Ирина Фарион и нардеп Владимир Парасюк назвали героем убийцу российского посла в Турции.
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