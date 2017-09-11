Российские власти посулили иностранцам дешевое лечение на Кавказе

Создание инновационного медицинского кластера в Кавказских Минеральных водах позволит привлечь в Россию «медицинских туристов». Об этом в интервью агентству «Интерфакс» заявил заместитель министра по делам Северного Кавказа Одес Байсултанов

По словам чиновника, стоимость лечения в России для иностранных граждан может оказаться в в 2-2,5 раза дешевле, чем в Европе. «Реализовав этот проект, мы не только снизим поток выезжающих за границу на лечение россиян, но сможем создать и обратный поток», — отметил он.

Байсултанов заверил, что до 2023 года в районе Кисловодска будут созданы основные объекты кластера, от образования и науки до высокотехнологичной медицины и реабилитации в оптимальных природных условиях — главного конкурентного преимущества. По его словам, в настоящее время идут переговоры с инвесторами из Европы и арабских стран.

Замминистра посетовал на то, что каждый выезжающий на лечение россиянин оставляет в странах Центральной Европы и Израиля около 10 тысяч долларов, а всего зарубежная медицина зарабатывает на соотечественниках около пяти миллиардов долларов ежегодно.