Евросоюз не признал выборы в Крыму



Евросоюз отказался признавать прошедшие на территории Крыма выборы. Об этом говорится в заявлении Европейской внешнеполитической службы. В сообщении указано, что ЕС не признал незаконную аннексию Россией Крыма и Севастополя и поэтому не признает проведение выборов на полуострове.

«Любой (депутат. — "Ъ"), избранный на Крымском полуострове, претендующий представлять Крым и Севастополь, не будет признан в качестве представителя территорий, которые являются украинскими. Европейский союз остается непоколебимым в своей поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины», — говорится в заявлении ЕС.



10 сентября протест в связи с выборами в Крыму выразило Министерство иностранных дел Украины. В Киеве назвали выборы депутатов в Крыму грубым нарушением международного права и законов Украины.

