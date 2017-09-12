Остались непоколебимы: ЕС объяснили непризнание выборов в Крыму

Европейский союз отказался признавать выборы губернатора Крыма, которые прошли 10 сентября в Единый день голосования в России. В заявлении ЕС по этому поводу говорится, что Союз не признает территории российскими.

При этом отмечается, что решение Союза демонстрирует непоколебимость его членов в вопросе поддержки территориальной целостности Украины. Кто бы ни был избран в Крыму, ЕС не признает его в качестве представителя региона.

10 сентября в рамках российского Единого дня голосования в Севастополе впервые посредством общенародного голосования выбрали главу города. Также в ряде районов Крыма прошли довыборы в парламент республики.