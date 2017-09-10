Спокойный подход и стиль - постпред Украины при ООН восхитился работой нового постпреда РФ

Однако говорить о полном изменении стиля пока рано, поскольку новый постпред России работает всего месяц. Говорить об изменении тактики видимо еще рано, новый постпред России работает всего месяц. Однако заметно, что очень резко изменился стиль, и я сказал бы, к лучшему он имеет более спокойный подход, каких-то негативных эмоций в адрес Украины я от него не видел и не слышал, — сказал постпред Украины в интервью агентству. Постпред Украины при ООН подчеркнул, что это не означает смену позиции Российской Федерации, однако украинская сторона рассматривает изменение стиля донесения этой позиции в позитивном ключе.

Заместитель главы МИД РФ Василий Небензя был назначен постоянным представителем России при ООН 27 июля. Небензя владеет английским и испанским языками, в структуре МИД он работает с 1983 года, а на должности заместителя министра с 2013 года. На должности постпреда РФ при ООН он сменил Виталия Чуркина , который скоропостижно скончался 20 февраля.