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«Кто-то умер?»: В Сети раскритиковали наряд Захаровой в Саудовской Аравии
Российская делегация прибыла в Саудовскую Аравию с официальным визитом. Накануне официальный представитель МИД Мария Захарова опубликовала в Facebook селфи, где запечатлена в черном длинном платье и черном платке.
«Меня спрашивали, будем ли соблюдать местный дресс-код. А как же?» — написала Захарова.
«Вам идет, но лучше не подстраиваться, — оценили новый образ пользователи, — а только придерживаться нескольких правил (закрытые руки, без декольте и удлиненная юбка или брюки)».
«Удлинённых нет, — ответила официальный представитель МИД. — Я люблю макси, вот представилась возможность».
Некоторые представительницы прекрасного пола назвали наряд эротичным.
Мужчины оказались более категоричными. «Маш, по-моему, больше на прогиб похоже», «Эх, для полноты эффекта нужно было еще огроменный православный крест сверху надеть», — высказываются блогеры.
Кое-кто посулил Марии богатого шейха в мужья.
Некоторые вспомнили Ангелу Меркель, которая, в отличие от Захаровой, отказалась следовать национальным традициям.
А Мелания Трамп, к примеру, облачилась в черное платье, но голову покрывать не стала, отмечают блогеры.
Но кое-кому темный наряд не понравился. «У них что, кто-то умер?», «Почему не русский народный?», — негодуют пользователи.
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