Участковая комиссия в Москве разоблачила ряженого избирателя

Члены участковой комиссии одного из участков в районе Метрогородок в Москве разоблачили избирателя, который, переодевшись, пытался проголосовать второй раз. Об этом сообщил в воскресенье журналистам член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.



"Несостоявшийся актер проголосовал по своему паспорту, потом переоделся и с поддельным паспортом вновь пришел за бюллетенем. Бдительные члены комиссии его разоблачили, ведется доследственная проверка", — сказал Реут.



Он также сообщил, что еще на одном участке в Басманном районе нарушение было допущено со стороны одного из кандидатов. Ранее он как избиратель проголосовал досрочно, а в день выборов, решив проверить бдительность участковой комиссии, вновь пришел на свой участок, где ему выдали бюллетень.



"Он его опустил в урну и побежал жаловаться в полицию. Сейчас проводятся следственные действия. Кандидат не знал, что за повторное голосование сейчас предусмотрена уголовная ответственность", — сказал Реут.





В свою очередь, председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов отметил, что бдительные избиратели на одном из участков обнаружили в кабинках агитационные материалы одного из кандидатов, о чем сообщили комиссии. Еще на одном участке агитировали при входе.

"Факт подтвержден", — отметил Горбунов.



По его словам, еще один случай произошел с комиссией, которая занималась голосованием на дому.



"Пожаловались, что они сидели на лавочке и заполняли бюллетени. Оказалось, что они не дозвонились до избирателя и, как и положено, составляли акт о том, что квартира закрыта. Просто все по-разному преподносится", — сказал Горбунов.