Обувь россиян могут обложить сбором



Российскому правительству предстоит до 20 ноября рассмотреть вопрос о целесообразности введения утилизационного сбора на обувь. Соответствующее поручение кабмину дал президент России Владимир Путин по итогам совещания по развитию легкой промышленности.



«Рассмотреть вопрос о целесообразности введения утилизационного сбора в отношении обуви», — говорится в документе. Ответственным за его выполнение назначен глава российского правительства Дмитрий Медведев



Об этом говорится в перечне поручений по итогам совещания по развитию легкой промышленности, опубликованном на сайте Кремля



Ранее с предложением о подобной мере на совещании выступила глава союза кожевников и обувщиков Александра Андрунакиевич . Она особо отметила, что 80% обувного рынка — это импорт, 65% ввозимой обуви производится из синтетического дешевого сырья. Такую обувь, которую вынуждены носить многие россияне, глава союза обувщиков назвала «заменителем обуви по цене 4,5 долларов за пару», засоряющей природу.

«Эта обувь носится один сезон максимум, то есть с точки зрения и экологии — это засорение природы. Поэтому, может быть, всё же по типу автомобилей в качестве какого-то пилотного проекта попробовать этот утилизационный сбор», — предложила она.





Однако главе министерства экономического развития Максиму Орешкину эта идея не показалась удачной. Он отметил, что утилизационным сбором фактически «накроют вообще всех импортеров» и предложил совместно с Минпромторгом искать иной выход из ситуации.

Утилизационный сбор (платёж за утилизацию товара) на автомобили действует в России с 2012 года.