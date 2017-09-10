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Наблюдатель подрался на избирательном участке в Саратове
Фото: Коммерсантъ
Член комиссии с правом совещательного голоса от КПРФ стал участником драки на избирательном участке №87 в Заводском районе Саратова. Об этом, как сообщает SaratovNews, на пресс-конференции заявил председатель облизбикома Павел Точилкин.
«Там произошла драка, глава УИК написала заявление в полицию, туда выехали представители избиркома. Однако голосование идет в штатном режиме, его ход не нарушен», — заявил Точилкин.
По предварительной информации, наблюдатель после открытия участка начал предъявлять требования, выходящие за рамки его полномочий: он хотел знакомиться с паспортными данными избирателей.
«На замечания главы УИК он реагировал своеобразно, и дошло до телесных стычек. Туда выехал наряд полиции, ведется проверка, члены УИК, в том числе от других партий, подтверждают, что такой факт был со стороны члена комиссии», — пояснил Точилкин.
По словам главы региональной ЦИК, за подобное поведение может грозить административная ответственность.
В Саратовской области 10 сентября проходят выборы губернатора региона и депутатов облдумы.
Прямые губернаторские выборы в Саратовской области не проводились с 2000 года. На пост главы региона претендуют четыре человека: временно исполняющий обязанности главы региона Валерий Радаев («Единая Россия»), экс-депутат Госдумы Ольга Алимова (КПРФ), депутат горсовета Энгельска Станислав Денисенко (ЛДПР) и кандидат от «Патриотов России» Лидия Паринова.
В марте президент Владимир Путин принял досрочную отставку Радаева и назначил его временно исполняющим обязанности губернатора Саратовской области. Он возглавил регион в 2012 году.
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