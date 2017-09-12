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Небензя: Россия не приемлет претензии КНДР на статус ядерной державы

В РФ сделали громкое заявление по КНДР
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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил. что Россия выступает против претензий КНДР на обретение статуса ядерной державы.
«Россия не приемлет претензии КНДР на обретение статуса ядерной державы и поддержала все резолюции Совета Безопасности ООН, требующие прекращения ракетно-ядерных программ Пхеньяна в интересах денуклеаризации Корейского полуострова», — цитирует его РИА Новости.
Ранее Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию, ужесточающую санкции против КНДР. Данное решение связано с недавними ядерными испытаниями Северной Кореи.
Политолог Ирина Ланцова в беседе с НСН заявила, что решать проблему КНДР необходимо с помощью диалога.
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