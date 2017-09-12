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Небензя: Россия не приемлет претензии КНДР на статус ядерной державы
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил. что Россия выступает против претензий КНДР на обретение статуса ядерной державы.
«Россия не приемлет претензии КНДР на обретение статуса ядерной державы и поддержала все резолюции Совета Безопасности ООН, требующие прекращения ракетно-ядерных программ Пхеньяна в интересах денуклеаризации Корейского полуострова», — цитирует его РИА Новости.
Ранее Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию, ужесточающую санкции против КНДР. Данное решение связано с недавними ядерными испытаниями Северной Кореи.
Политолог Ирина Ланцова в беседе с НСН заявила, что решать проблему КНДР необходимо с помощью диалога.
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