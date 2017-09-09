Путин: реконструкция Москвы - это непростое дело, но ее нужно было начинать

Реконструкция Москвы — это непростое дело, но ее нужно было начинать, заявил президент России Владимир Путин на праздновании 870-летия Москвы на Красной площади.

"Реконструкция — это всегда непростое, хлопотное дело, как ремонт в квартире. Рано или поздно это нужно начинать. И хорошо, что московская власть так активно и решительно взялась за дело, советуясь с жителями столицы", — сказал Путин.

По словам президента, масштабная реконструкция в Москве предпринята в соответствии со статусом одного из крупнейших мегаполисов мира, "и, конечно, прежде всего, ради повышения комфорта и качества жизни москвичей".

Путин отметил, что энергетика обновления Москвы, ее инфраструктурные и социальные проекты имеют огромное значение для всей страны. "Столица всегда в авангарде, умеет достигать самых амбициозных целей. И москвичи сегодня как всегда на высоте", — добавил он.

В завершение своего выступления президент пожелал горожанам "и дальше так же смело идти вперед".