Предъявите паспорт: Путин поручил изучить отказы крымчанам в получении российского гражданства

Президент России Владимир Путин поручил правительству изучить случаи отказов жителям Крыма в получении российского паспорта и гражданства РФ. Соответствующие документы опубликованы на сайте Кремля. По итогам рабочей поездки в Севастополь глава государства также распорядился предоставить средства на реставрацию и строительство городских музеев и театров. Подробнее о новых поручениях Путина — в материале RT.

Российский президент Владимир Путин поручил изучить случаи отказа крымчанам в гражданстве России. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

«Принять меры, направленные на исключение случаев необоснованного отказа в предоставлении гражданства Российской Федерации, на соблюдение установленных законодательством Российской Федерации сроков рассмотрения заявлений и принятия по ним решений», — говорится в сообщении.

«Крымские указы»

Сообщается, что по итогам рабочей поездки в Севастополь, которая состоялась в августе, президент поручил правительству обеспечить предоставление в 2018-2020 годах финансовой помощи бюджету Севастополя. Эти средства пойдут на строительство объектов социальной и инженерной инфраструктуры.

Правительству России совместно с Минобороны Путин поручил сохранить гражданам России выслугу лет, исчисленную в период прохождения службы в украинской армии и правоохранительных органах Украины, чтобы обеспечить жителям Крыма пенсии и жилые помещения.

Также глава государства призвал обеспечить предоставление Севастополю земельных участков, необходимых для развития района Балаклавской бухты. В бюджете будут предусмотрены средства на ремонт и реставрацию Севастопольского художественного музея, строительство Севастопольского академического театра танца, театра юного зрителя и детской художественной школы.

Кроме того, правительству поручили принять меры для создания в городе парка с мемориальным комплексом «Защитникам Севастополя 1941-1942 годов», а также историко-археологического парка «Херсонес Таврический».

По итогам встречи с представителями общественности Севастополя и Крыма и форума «Таврида» Путин поручил правительству привести Феодосийскую картинную галерею имени Айвазовского и Алупкинский дворцово-парковый музей-заповедник «в удовлетворительное состояние».

Владимир Путин и Дмитрий Медведев во время посещения Херсонесского Таврического заповедника в Севастополе Reuters

Правительству Севастополя президент рекомендовал принять меры для завершения газификации города до 2020 года — необходимо подключить сети конечных потребителей к магистральному трубопроводу. Также Путин рекомендовал организовать деятельность органа по выявлению возможных нарушений при строительстве на территории общего пользования в Севастополе.

«Российская Мекка»

Владимир Путин посетил Крым 18-20 августа. В ходе визита президент вместе с премьер-министром Дмитрием Медведевым встретился с учёными и общественными деятелям и обсудил с ними состояние объектов культуры в Севастополе и на полуострове в целом.

«Мы прекрасно понимаем, что Крым и Севастополь в течение десятилетий недополучали финансирование, по сути находились вне финансового поля», — сказал глава правительства.

По его словам, одной из главных задач в настоящее время является восстановление объектов культуры Севастополя и Крыма.

В ходе встречи Путин отметил, что «за год, два и даже за три многие вещи не сделать», так как в предыдущие годы ощущался недостаток финансирования сферы культуры в Крыму.

«Но мы с вами — а вы каждый на своём месте тоже несёте свою ответственность — обязательно это сделаем», — подчеркнул президент.

На встрече с учёными он также заявил о необходимости создать «российскую Мекку» в Херсонесе и выделить его в «отдельную культурологическую тему».

«Имея в виду, что здесь после крещения князя Владимира началось укрепление централизованного российского государства, можно подумать о том, как организовывать молодёжные туры, эту работу по линии туризма», — заявил Путин.

После визита президента городские власти сообщили, что собираются восстановить все имеющиеся парковые зоны и скверы до 2020 года. По словам главы департамента городского хозяйства Севастополя Андрея Чибисова, на данный момент многие из них заросли травой. Предполагается, что власти восстановят около 64 парковых зон и скверов.