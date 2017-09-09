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Трамп делегировал полномочия по глобальному «акту Магнитского»
Глава американского государства Дональд Трамп сообщил, что делегировал полномочия по введению санкций в рамках глобального «акта Магнитского».
Полномочия делегированы главам минфина США и Госдепа Стивену Мнучину и Рексу Тиллерсону. Госсекретарь может вводить «визовые» санкции, глава минфина — финансовые.
Руководители ведомств должны координировать действия, передает РИА «Новости». Напомним, Трамп направил Конгрессу США письмо, в котором заверил, что Белый дом намерен тщательно следить за выполнением глобального «акта Магнитского». В декабре США расширили действие «закона Магнитского» на все страны.
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