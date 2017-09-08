Минобороны РФ возмущено ситуацией в Польше



Польские власти совершили возмутительный акт надругательства, снеся мавзолей на кладбище солдат Красной армии в городе Тшцянка. С таким заявлением выступил руководитель управления Минобороны по увековечению памяти погибших при защите Отечества Владимир Попов . Его слова передаёт телеканал «Звезда»

«В Польском городе в Тшцянка (Великопольское воеводство) незаконно с применением строительной техники снесли архитектурное сооружения над братской могилой советских воинов. Это возмутительный акт надругательства над памятью тех, кто освобождал мир от коричневой чумы — фашизма», — заявил Попов.



Попов добавил, что снос прошёл без согласования с российской стороной. Посольство России в Польше выразило решительный протест в связи с инцидентом. В заявлении отмечалось, что Варшава нарушает российско-польское межправительственное соглашение от 1994 года о захоронениях и местах памяти жертв войн и репрессий. В братской могиле в Тшцянке, открытой в 1945 году, были захоронены 56 военнослужащих Красной армии.