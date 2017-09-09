ФСБ получит контроль над центрами обнаружения компьютерных атак

Федеральная служба безопасности (ФСБ) получит полномочия по контролю за работой центров по обнаружению компьютерных атак. Проект соответствующего указа президента РФ опубликован на сайте проектов правовых актов. С 8 по 22 сентября документ проходит независимую антикоррупционную экспертизу.

Ведомство будет организовывать и проводить работу «по созданию и обеспечению функционирования государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак» на информационные ресурсы России. Также ФСБ получит полномочия на проведение аккредитации информационных центров.