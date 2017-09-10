В России отреагировали на снос мавзолея воинам Красной армии в Польше



Решение польских властей о сносе мавзолея на месте братской могилы красноармейцев в центре города Тшчанка вызвало волну негодования в России. В МИД уничтожение памятника расценили как вандализм, наглядно иллюстрирующий антироссийскую политику Варшавы. В свою очередь, в Минобороны назвали снос монумента возмутительным актом надругательства над памятью тех, кто освобождал мир от фашизма. При этом в российских ведомствах подчеркнули, что разрушение мавзолея и других советских мемориалов в рамках политики декоммунизации недопустимо как минимум с точки зрения действующих межгосударственных и межправительственных соглашений, не говоря уже о моральной стороне вопроса.

Кощунством и вандализмом на государственном уровне назвали в российском МИД решение польских властей о сносе мавзолея на месте братской могилы воинов Красной армии в городе Тшчанка на западе страны. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что польская сторона знала о позиции России, выступавшей против уничтожения монумента, однако проигнорировала её.



«С возмущением узнали о сносе мавзолея на месте братской могилы воинов Красной армии в г. Тшчанка (Польша). Подготовка к этому кощунственному акту длилась долго, и польская сторона была прекрасно осведомлена о нашей аргументированной и однозначной позиции против ликвидации этого монумента», — сообщили в пресс-службе ведомства.



«Самоуправство властей Польши по отношению к любым советским/российским мемориальным объектам недопустимо с точки зрения действующих межгосударственных и межправительственных документов», — подчеркнули в МИД.



Во внешнеполитическом ведомстве выразили решительный протест в связи с «вандализмом польских властей». Там также назвали уничтожение мавзолея наглядной иллюстрацией антироссийской политики Варшавы.



«Считаем этот очередной вопиющий инцидент прямым следствием и иллюстрацией антироссийской политики руководства Польши, в том числе в мемориальной сфере. В Варшаве должны понимать, что такая демонстрация пренебрежения к памяти о войне и её героях сродни варварству. Мириться с этим мы не намерены», — отметили в МИД.



Накануне своё возмущение действиями польских властей выразили и в российском Минобороны, назвав снос монумента возмутительным актом надругательства над памятью тех, кто освобождал мир от коричневой чумы — фашизма.



«Польские власти пытаются оправдаться отсутствием на данной территории какого-либо захоронения советских воинов, а если они там и есть, то они планируют их эксгумировать и перенести на другое место», — рассказали в министерстве.



Там отметили, что польские власти дважды обращались к российской стороне по вопросу ликвидации «символического» памятника в Тшчанке и дважды им направляли документы, подтверждающие, что данное место является российским воинским захоронением периода Второй мировой войны.



«На основании данного прецедента можно сделать вывод, что польские власти от сноса памятников в нарушение межправительственного соглашения перешли к разрушению воинских захоронений», — подчеркнули в Минобороны.





После инцидента в адрес Министерства культуры и национального наследия Польши, а также в МИД этой страны была направлена нота протеста.

Решительный протест в связи с уничтожением мавзолея советским воинам выразило и российское посольство в Польше. В сообщении дипмиссии отметили, что неоднократно официально указывали польской стороне: подобные действия противоречат двустороннему межправительственному соглашению 1994 года о захоронениях и местах памяти жертв войн и репрессий.



«Считаем, что польская сторона не представила весомых аргументов в пользу ликвидации или переноса этого мемориала. Согласно имеющимся в посольстве документам, под мавзолеем по-прежнему находятся захоронения воинов Красной Армии, что придаёт ещё более противоправный и аморальный характер акции по его разрушению», — подчеркнули в диппредствительстве.



Братская могила советских воинов на одной из центральных площадей Тшчанки была открыта в 1945 году в память о погибших при освобождении города 56 военнослужащих Советской Армии. При этом, по данным Минобороны, известны персональные данные 17 красноармейцев.



«Вечная слава героям, павшим в боях с немецкими захватчиками за свободу и независимость нашей родины!» — гласила надпись на фронтоне мавзолея.



Стоит отметить, что советские войска заняли город 27 января 1945 года, тем самым впервые за 173 года вернув его под суверенитет польского государства. До этого Тшчанка находилась под властью Пруссии, а затем и Германии — с 1772 года. Впрочем, вспоминать об этом нынешние польские власти не любят.



Алексей Чепа.

Наказание за подобное отношение к памятникам и неуважение к истории в конечном счёте понесёт польская нация. Такое мнение в беседе с RT выразил зампред комитета Госдумы по международным делам

«Это очередная провокация поляков. Наверное, нет ни совести, ни разума у людей, которые творят такие вещи. Те, у кого отсутствует память о прошлом, будут лишены будущего. Я думаю, что со всех сторон поляки как нация за такие вещи будут наказаны», — подчеркнул депутат.



Политик также добавил, что такие действия не подлежат ни оправданию, ни прощению, поскольку СССР заплатил чрезвычайно большую цену за освобождение стран Восточной Европы и Польши в частности.



«Такие вещи мы прощать не будем. Более 600 тысяч наших граждан полегли за свободу Польши. И сегодня поляки под всяческими предлогами просто издеваются над памятью наших соотечественников, отдавших жизнь за свободу Польши», — заявил Чепа.



«Здесь вообще у меня невольно возникает прямая аналогия с террористами. Они воюют с памятниками старины на каком основании? На таком же. Они считают, что, уничтожая памятники, переделывают историю. Всё это свидетельство «высокого» интеллекта людей, которые устраивают такого рода маразм», — заявил сенатор.





В середине июля президент Польши Анджей Дуда подписал поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма, согласно которым запрещается «установка памятников, пропагандирующих тоталитарный строй» и фактически узаконивается возможность сноса советских памятников.

22 июня нижняя палата польского парламента приняла поправки к закону о декоммунизации, исходя из которых власти Польши могут снести около 500 памятников советской эпохи.



При этом далеко не все жители Польши выступают за уничтожение мемориалов советским воинам. В начале сентября активисты провели у американского посольства в Варшаве демонстрацию против подобных действий польских властей.



«Мы пришли к американскому посольству, чтобы показать, что именно в Вашингтоне находятся факторы, которые разжигают определённую истерию, вытекающую в войну с памятниками», — отметил тогда один из организаторов акции Марчин Адам.