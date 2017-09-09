МИД России назвал кощунственным актом снос мавзолея Красной армии в Польше



МИД России назвали кощунственным актом ликвидацию мавзолея на братской могиле солдат Красной армии в Польше.

Об этом говорится в заявлении МИД России, опубликованном на сайте ведомства.



«Подготовка к этому кощунственному акту длилась долго, и польская сторона была прекрасно осведомлена о нашей аргументированной и однозначной позиции против ликвидации этого монумента», — говорится в сообщении.



Ведомство также выразило решительный протест по поводу вандализма польских властей.



«Выражаем решительный протест по поводу вандализма польских властей. Считаем этот очередной вопиющий инцидент прямым следствием и иллюстрацией антироссийской политики руководства Польши, в том числе в мемориальной сфере», — отмечается в заявлении.





В июле польский президент Анджей Дуда подписал поправки в закон, предусматривающий снос советских памятников.

Ранее пресс-секретарь и эксперт фонда «Российско-польский центр диалога и согласия» Валерий Мастеров заявил Nation News, что не все поляки выступают за снос памятников, установленных в честь советских воинов.