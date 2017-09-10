

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал прекратить митинги в поддержку мусульман Мьянмы и оказать им гуманитарную поддержку.

Публикация от Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95) Сен 10 2017 в 10:14 PDT

"Никакой надобности в митингах в настоящее время нет. Если бы они были нужны, я предоставил бы центральную площадь Грозного, создал бы необходимые условия. Я обращаюсь к своим братьям и сёстрам — мусульманам во всей России с просьбой не поддаваться чьей-то агитации и не дать использовать себя в чьих-то интересах", — написал Кадыров в соцсети Instagram в воскресенье.



По словам главы Чечни, на данном этапе рохинджа нужна гуманитарная поддержка. Кадыров отметил, что "мы её оказываем и призываем всех, кто может внести посильную лепту в это благое дело". "Ответственно заявляю, что первым призову выйти на митинги, если будет необходимость. Сейчас её нет", — отметил Кадыров.



Он добавил, что "весь цивилизованный мир дал понять властям Мьянмы, что такое отношение к народу, независимо от религиозной принадлежности, недопустимо".



В штате Ракхайн в Мьянме военные и силы безопасности с конца августа проводят операцию против исламских боевиков проживающей там народности рохинджа (рохинья), представителей которой, этнических бенгальцев, в Мьянме считают нелегальными мигрантами из Бангладеш и отказывают большинству из них в гражданстве. Операция началась после того, как боевики-рохинджа 25 августа провели скоординированную атаку на несколько полицейских постов и армейские казармы в штате Ракхайн. Почти 400 человек погибли, 123 тысячи бежали в соседний Бангладеш.

