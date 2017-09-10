Российский дипломат назвал фальшивкой доклад комиссии ООН по Сирии

Доклад независимой комиссии по расследованию нарушений прав человека в Сирии в части, которая касается обвинений России и Дамаска, — пример плохо сфабрикованной, политически ангажированной фальшивки. Такое мнение, как передает РИА Новости, высказал журналистам российский постпред при отделении ООН в Женеве Алексей Бородавкин

«Доклад в части, касающейся России и применения химического оружия вооруженными силами Сирии, представляет собой пример политически ангажированной фальшивки, причем еще и топорно сфабрикованной», — подчеркнул он. На такие обвинения Москве не стоит обращать внимания, добавил постпред.

«Некоторое время назад торговать русофобской ложью стало модным в политических и дипломатических кругах. Но ситуация постепенно меняется. Даже там, где такие измышления еще остаются востребованными, политическая цена на них стремительно падает», — отметил Бородавкин.

В среду, 6 сентября, независимая комиссия по расследованию в Сирии, учрежденная Советом ООН по правам человека, представила 14-й доклад о нарушениях прав человека в этой стране. Там, в частности, содержатся заявления о том, что Россия якобы продолжает бомбить больницы в Сирии на территориях, подконтрольных вооруженной оппозиции, а также прямые обвинения в адрес Дамаска в применении химического оружия в апреле в Хан-Шейхуне.

Члены комиссии, которые не имеют прямого доступа в Сирию, заявляют, что пришли к своим выводам на основе свидетельских показаний, а также изучения спутниковых снимков и фотографий снарядов, сделанных после атаки Хан-Шейхуне.

4 апреля на город Хан-Шейхун были сброшены химические боеприпасы, в результате погибли 87 человек, пострадали около 200. Сирийская оппозиция и страны Запада обвинили в атаке ВВС правительственных войск Сирии. В Дамаске заявили, что армия не применяла и не применяет химическое оружие на поле боя.