В России наступил день тишины перед выборами

День тишины, когда запрещена любая агитация, в преддверии единого дня голосования, который охватил 82 субъекта страны, наступил в России в субботу.



По закону, запрет на агитацию вступает в силу за сутки до голосования — объявляется день тишины. Такая норма существует в большинстве стран мира. День тишины в нынешней избирательной кампании начинается в каждом регионе России в полночь по местному времени с 8 на 9 сентября.



Запрет на агитацию за день до выборов вводится, чтобы избиратели могли в спокойной обстановке окончательно определиться с выбором, за кого проголосовать 10 сентября.



В этот день запрещена любая агитация и политическая реклама. Только агитационные печатные материалы, в том числе, листовки и плакаты, могут оставаться на прежних местах, если они расположены не ближе 50 метров к избирательным участкам и при наличии выходных данных.



К предвыборной агитации, согласно закону, относятся, в том числе, призывы голосовать за конкретного кандидата или список кандидатов, описание возможных последствий в случае победы или проигрыша кандидата, распространение информации о деятельности кандидата, не связанной с его профессиональной деятельностью или исполнением им своих служебных обязанностей.



Голосование 10 сентября во всех регионах начнется в 8.00 по местному времени и продлится до 20.00. С учетом разницы во времени выборы растянутся почти на сутки ─ первые участки откроются на Дальнем Востоке в 23.00 мск 9 сентября, последние закроются в 21.00 мск в Калининградской области.

