Рябков: Нахождение спецслужб США в генкосульстве РФ - это оккупация



Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что к нахождению американских спецслужб в здании Генерального консульства РФ в Сан-Франциско применим термин "оккупация".

"Мы настаиваем на том, что нахождение без согласия законного владельца в этих помещениях и на этих территориях — это оккупация", — подчеркнул дипломат.



По его словам, в министерстве понимают, что будет трудно добиться единственно правильного и справедливого судебного решения в нашу пользу по российской дипсобственности из-за этой среды, этих правовых рамок и такой политической атмосферы, которую создали наши недруги в США за последние годы и месяцы. "Но тем не менее, это реальный путь и мы будем двигаться по нему", — сказал Рябков, добавив, что обращение в суд США произойдет в ближайшее время.