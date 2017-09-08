Медведев: технологическая трансформация может убить некоторые профессии

России необходимо подготовиться к вызовам технологической трансформации, которая может вести в том числе к поляризации доходов, считает премьер-министр Дмитрий Медведев

«Еще один пример того, с какими вызовами мы сталкиваемся: технологическая трансформация может привести не только к взрывному росту производительности труда, я имею в виду трансформацию прежде всего на базе цифровой экономики, но и убить, с другой стороны, целые профессии, усилить риски поляризации доходов», — предостерег глава правительства в ходе выступления на Московском финансовом форуме.

По его словам, для России в связи с этим критически важна готовность к этим вызовам ключевых сфер — здравоохранения, соцобеспечения, образования и так далее.

«… и модернизация государственного аппарата с тем, чтобы все типовые, рутинные операции были переведены в цифровой вид», — добавил Медведев, напомнив на повышение собираемости платежей в бюджет за счет внедрения новых технологий в этой сфере.