Эксперты рассказали о рейтингах доверия политикам перед выборами-2018



Нынешние рейтинги доверия и недоверия в целом сохранят свою стабильность к президентской кампании, колебания могут быть связаны с "предвыборными состояниями" ряда политиков, когда не свойственные им, но рассчитанные на привлечение электората заявления и действия могут вызвать разную реакцию — от раздражения до восторга, считают опрошенные РИА Новости политологи.



По результатам недавнего опроса ВЦИОМ рейтинг доверия политикам вновь возглавил президент РФ Владимир Путин , ему доверяет половина россиян (50,1% по данным опроса 28 августа — 3 сентября), недоверие ему высказали только 1,8% респондентов. В первую тройку рейтинга доверия также традиционно вошли министр обороны Сергей Шойгу (16,7%) и глава правительства Дмитрий Медведев (15,5%). О том, что не доверяют им, сказали, соответственно 0,1% и 13,4% участников опроса.

Рейтинг сохранит стабильность





Если говорить о рейтинге в целом, этот расклад существует в течение долгого времени и с приближением президентских выборов изменений не происходит, отметил вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин . Если расстановка сил и меняется, уточнил политолог, это ситуативно, происходят какие-то изменения на позициях "третий-четвертый", но к рейтингу президента это отношения не имеет.

"Поэтому я думаю, что к президентским выборам сохранится эта тенденция, никуда она не уйдет. Это более длительная тенденция, чем конкретные выборы", — добавил Макаркин.



Высокие показатели рейтинга Путина эксперт связывает, во-первых, с тем, что люди традиционно видят в президенте опору политического строя. В то же время люди "не видят возможной реальной замены и не ищут ее", отметил он.



"Если до 2014 года очень многие избиратели исходили из того, что "пускай президент предложит преемника, а мы его оценим, посмотрим", то сейчас о преемнике почти никто не говорит. То есть сейчас исходят из того, что такая международная ситуация, столько вызовов, рисков, что менять не следует", — пояснил собеседник агентства.



Кроме того, по его словам, существует четкое разделение в отношении людей к институтам власти: правительство отвечает за экономику, социальную сферу, по которым у населения очень много претензий к власти — и по ценам, и по зарплатам, и по медицине.



"Но президент, с точки зрения общества, за это не отвечает. Президент отвечает за внешнюю политику, оборону, безопасность, а здесь оценки очень высокие. И не случайно высокие оценки не только президента, но довольно высокие оценки и Шойгу, и Лаврова. То есть эти сферы признаются населением успешными — президентские сферы", — добавил эксперт.





В то же время гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин подчеркнул, что доверие населения к институтам власти может расти.

"Здесь многое зависит от внутренних и внешних факторов, от политической и экономической конъюнктуры. Что касается правительства — больше от экономической, чем политической, что касается президента — больше политической, нежели экономической", — уточнил он.



Симптомы имиджевых проблем



В то же время беспокоиться стоит тем фигурантам рейтинга, у которых показатели недоверия превышают показатели доверия, считает Мухин, поскольку население в данном случае оценивает поведенческие особенности тех или иных политиков.



"Здесь у тех, у кого недоверие больше, чем доверие, конечно, можно констатировать наличие серьезных имиджевых проблем. И диссонанс, который возникает — чем больше его дельта, тем больше имиджевые проблемы", — отметил эксперт.



Нужно учитывать, что социология основывается на субъективном мнении респондентов, указал он.



"В этой связи такое неравномерное распределение доверия-недоверия говорит о том, что политик не смог найти свою собственную нишу, в которой он действует и в которой он профессионален, пытаясь охватить несколько больше, чем он может охватить. В результате несет имиджевые потери, которые, собственно, и регистрируют социологи", — пояснил Мухин.



Сейчас, уточнил он, "электоральное поведение" характерно как раз для политиков, чей антирейтинг оказался выше рейтинга доверия, — это, в том числе, Жириновский и Зюганов.



"У них электоральный период, когда они начинают делать заявления, в общем для них не очень свойственные, но которые должны понравиться тем или иным электоральным группам. Я бы списал это просто на предвыборные состояния политиков", — добавил Мухин.



По его мнению, эта ситуация будет, вероятно, меняться после завершения региональных выборов и в достаточной степени отдаленности от президентской кампании.



"Выборы пройдут и, скорее всего, политики получат несколько иные результаты, потому что более взвешенно будут относиться к своим высказываниям и к своим политическим действиям… В ходе президентской кампании они опять войдут в это особое психологическое состояние и будут сыпать сенсациями, что называется, направо и налево, вызывая где-то раздражение, а где-то восторг у почитателей, поклонников и потенциального электората", — предположил эксперт.



Электоральные возможности



Что касается тех, кто уже заявил о намерении участвовать в президентской гонке, у них есть свой ядерный электорат, и едва ли рейтинги претерпят какие-то революционные изменения к началу кампании, считает Макаркин.



"Как мы видим, они не очень интересны людям. У Зюганова и Жириновского есть свой избиратель, у Жириновского высок антирейтинг. Но это все хорошо известно еще с 90-х годов — что, например, для Жириновского важнее его рейтинг, чем антирейтинг. Потому что его рейтинг позволяет: ему — оставаться в большой политике, его ЛДПР — постоянно проходить в парламент, несмотря ни на что уже почти четверть века. И антирейтинг здесь его волнует крайне слабо, может быть, совсем не волнует", — уточнил политолог.



В то же время, полагает он, Зюганова и Жириновского даже многие их сторонники из числа избирателей могут не рассматривать как реальных кандидатов на победу в президентских выборах. "Голосование за них может быть идеологическим, как за Зюганова, эпатажным — как за Жириновского, инерционным — как за обоих… Поэтому с их рейтингами тоже вряд ли что-то будет происходить революционное", — сказал Макаркин.





Один из основателей партии "Яблоко" Григорий Явлинский , также заявивший о намерении участвовать в выборах-2018, как и Зюганов с Жириновский, воспринимается как политик из 90-х, но в политическом плане успехов у него меньше, добавил собеседник агентства. "Явлинский уходил из политики, потом приходил. И в общем парламентские выборы показали, что он мало интересен избирателю, что его возвращение в политику не принесло "Яблоку" дополнительных голосов", — пояснил эксперт.

Мухин со своей стороны отметил, что ядерный электорат Явлинского — "это не политическая, а историческая категория" при этом его электорат, безусловно, не шире электората "Яблока", считает эксперт, — да и в самой партии к политику относятся неоднозначно.



"К сожалению, интересующихся деятельностью этих персоналии, очень мало, поэтому их политическое влияние ничтожно — в объективном смысле этого слова, это не принижение достоинств. Есть такое хорошее выражение: "уходя — уходи"… Боюсь, что попытка вернуться в формат президентской кампании Григория Явлинского вызовет больше раздражения, нежели ностальгии по нему как политику", — сказал Мухин.





Говоря об Алексее Навальном , Макаркин заметил, что для большинства населения за ним сохраняется "телевизионный образ такого радикала, экстремиста и так далее".

"И в общем, это все остаётся и до президентских выборов — правда, Навальный не имеет права в них участвовать, но он все равно ведёт такую виртуальную кампанию. До президентских выборов здесь тоже вряд ли что-то изменится", — считает политолог.



Очередные выборы президента России пройдут в 2018 году. О своих планах баллотироваться уже заявил лидер ЛДПР Жириновский. В феврале 2016 года партия "Яблоко" приняла решение о выдвижении Григория Явлинского своим кандидатом в президенты. Также о своем намерении участвовать в гонке заявлял Навальный, осужденный условно по делу о хищении у "Кировлеса", но, по мнению многих экспертов-юристов, приговор, скорее всего, не позволит ему баллотироваться.





В пресс-службе "Справедливой России" сообщили, что решение о выдвижении лидера партии Миронова для участия в выборах-2018 году пока не принято, этот вопрос будет обсуждаться на съезде партии в ноябре. Многие партии, в том числе не представленные в Госдуме , планируют в декабре провести партийные съезды по вопросу участия в президентских выборах. О таком намерении заявляли, в частности, в КПРФ.