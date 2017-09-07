10 сентября пройдет единый день голосования

В ближайшее воскресенье в России пройдет единый день голосования, на кону — 36,5 тысячи различных должностей и мандатов. Выборы охватят 82 из 85 регионов страны, а принять в них участие смогут 46 миллионов человек — около половины всех избирателей России.



Всего в этот день пройдет 5,8 тысячи выборов разного уровня и 230 местных референдумов. Не будет выборов только в Магаданской области, Ингушетии и Санкт-Петербурге. На всей остальной территории России в воскресенье в 8 утра по местному времени откроются участки для голосования.





Ключевые выборы — губернаторские. По их итогам по сути завершится первый круг обновления региональных управленческих команд, которое началось с возвращением прямых выборов губернаторов в 2012 году. За пять лет процедуру избрания прошли руководители 67 регионов, оставшиеся субъекты Федерации получат выборных глав по итогам голосования 10 сентября, посчитали эксперты Фонда развития гражданского общества

Прямые губернаторские выборы пройдут в 16 регионах. Суммарно в них участвуют 75 кандидатов. Средняя конкуренция на губернаторских выборах составляет 4-5 человек на место. Меньше всего соперников за пост главы зарегистрировано в Бурятии (трое кандидатов), больше всего — в Свердловской области (шесть кандидатов).



На выборах губернаторов конкуренция составляет 4-5 человек на место



Прямые выборы глав пройдут также в Пермском крае, Мордовии, Карелии, Удмуртии, Марий Эл, Белгородской, Калининградской, Кировской, Новгородской, Рязанской, Саратовской, Томской, Ярославской областях и — впервые — в Севастополе. На кресло главы города-героя претендуют пять кандидатов. Жителям Саратовской области и Удмуртии предстоит одновременно избрать и главу региона, и депутатов.



Для победы кандидату в губернаторы необходимо набрать абсолютное большинство голосов, то есть более 50% голосов избирателей от числа пришедших на выборы. Только в том случае, если никто не набирает больше половины, назначается второй тур выборов. Такая система действует во всех 16 регионах, единственное, что отличается, — это обозначенные законом сроки проведения второго тура. В одних регионах повторное голосования назначается через 14 дней после первых выборов, в других — через 21.





В это же воскресенье пройдут и непрямые губернаторские выборы — в Адыгее, где глава избирается региональным парламентом из числа кандидатур, представленных президентом России. В конце августа Владимир Путин внес три кандидатуры на рассмотрение, и 10 сентября депутаты Госсовета республики соберутся на специальное заседание, в повестке которого только один вопрос — об избрании главы. Имя избранного руководителя Адыгеи, очевидно, станет известно уже в воскресенье, а предварительные итоги прямых губернаторских выборов в 16 регионах, как ожидается, будут подведены в понедельник.



Кроме того, предстоит избрать двух депутатов Госдумы и таким образом завершить процесс формирования нижней палаты парламента. Довыборы в Госдуму состоятся по двум одномандатным округам: Кингисеппскому Ленинградской области (победивший там прошлой осенью Сергей Нарышкин вскоре после выборов возглавил Службу внешней разведки) и 77-му Брянскому (избравшийся там Владимир Жутенков досрочно сдал мандат).

К числу крупных относятся и выборы депутатов региональных парламентов — их будет шесть. В пяти из них действует та же схема, что и на выборах в Госдуму: половина депутатов избирается по партийным спискам, другая половина — по одномандатным округам (Удмуртия, Краснодарский край, Пензенская, Саратовская и Сахалинская области). Еще в одном регионе (Северная Осетия — Алания) системы одномандатников нет, здесь только партсписки.



В Москве видеокамеры будут стоять на всех участках





Особенность нынешних выборов — на них частично обкатываются те новации избирательной системы, которые затем будут использованы на президентских выборах в марте 2018-го. Прежде всего это новый порядок голосования по месту нахождения без открепительных удостоверений. Избиратель, который в день выборов не сможет прийти на участок по месту прописки, мог прикрепиться к удобному для него участку заранее и даже дистанционно (подав заявку через портал госуслуг). Сейчас этой возможностью воспользовались 187 тысяч человек, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова . Очевидно, на выборах президента желающих проголосовать не по месту прописки будет значительно больше, тем более что тогда выбор удобного участка не будет ограничен одним конкретным регионом. Добавим, что поменять участок можно и в последний момент (за четыре и менее дней до дня выборов), для этого уже в своей участковой комиссии нужно получить специальное заявление с защитной маркой.

Кроме того, в этом году впервые видеокамерами оснастили не только участковые комиссии, но и территориальные, где после завершения голосования данные итоговых протоколов вводятся в систему ГАС "Выборы". По данным ЦИК, 10 сентября видеокамеры будут работать в 40 тыс. УИКах и в 2,7 тыс. ТИКах по стране. Целиком видеонаблюдением на этот раз будет охвачена только Москва, где пройдут выборы 1502 муниципальных депутатов.



Жалоб на применение админресурса в ходе избирательной кампании стало меньше, отметила Элла Памфилова. Она пообещала жестко отменять итоги выборов на тех участках, где будут зафиксированы нарушения.