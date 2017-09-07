Премьер-министр Японии предложил Владимиру Путину выйти на татами

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на полях Восточного экономического форума в шутку предложил устроить показательный поединок лидерам России и Монголии Владимиру Путину и Халтмаагийну Баттулге.

«У президента России Владимира Путина есть черный пояс по дзюдо. Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга также имеет черный пояс. Что, если вам пригласить по линии японской федерации дзюдо двух президентов — обладателей черных поясов — в Японию? И тогда мы могли бы провести в Японии показательные поединки между президентами», — сказал Абэ, обращаясь к присутствующему в зале золотому медалисту Олимпийских Игр по дзюдо Ясухиро Ямасито.

Монгольский лидер Халтмаагийн Баттулга как и Владимир Путин — большой поклонник восточных единоборств. У российского президента черный пояс по дзюдо, а у монгольского — звание чемпиона мира по самбо.

Главы государств также посетили юниорский международный турнир по дзюдо во Дворце спорта имени Вячеслава Фетисова во Владивостоке.

Присутствие японской делегации было особенно символично, так как турнир приурочен к столетию первого поединка борцов дзюдо между Россией и Японией, которое состоялось здесь же, во Владивостоке, в 1917 году.