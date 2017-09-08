МИД Украины выразил протест РФ в связи с задержанием украинца Павла Гриба



Министерство иностранных дел Украины выразило протест России в связи с задержанием украинского гражданина Павла Гриба . Согласно опубликованному в пятницу заявлению украинского внешнеполитического ведомства , он был задержан 25 августа 2017 года и находится в СИЗО в городе Краснодаре.

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест российской стороне… и требует безотлагательно обеспечить доступ украинских консулов к задержанному, предоставить исчерпывающую информацию о месте, причинах и обстоятельствах его задержания, условиях содержания и обеспечить его немедленное возвращение на родину", — говорится в документе.





Ранее сообщалось, что бывший сотрудник Государственной пограничной службы Украины Игорь Гриб заявил, что спецслужбы РФ похитили его сына Павла во время посещения Белоруссии. Посольство Украины в Минске направило ноту в МИД Белоруссии с целью выяснения местонахождения украинца. Прокуратура в Черниговской области возбудила уголовное производство по статье "умышленное убийство" по факту исчезновения 19-летнего гражданина Украины Павла Гриба.