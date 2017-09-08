Бывший идеолог движения «Наши» заявил о президентских амбициях

Российский общественный деятель, уководитель бывший руководитель православного корпуса движения «Наши» Борис Якеменко заявил о желании выдвинуть свою кандидатуру на президентские выборы в 2018 году. Об этом он рассказал РИА Новости

Он отметил, что хотел бы пойти на выборы самовыдвиженцем. «Мне бы не хотелось опираться на какую-то партию. Президентская кампания еще не началась, поэтому сейчас я постараюсь подготовить хотя бы какие-то площадки, на которых можно будет этот процесс начать и затем потихонечку, как положено»», — рассказал Якеменко.

Якеменко сообщил и о своих сторонниках, в число которых входят его бывшие студенты и бывшие члены движения «Наши». «Они мне уже сейчас пишут, спрашивают, могут ли они для меня что-то сделать. Тем более, они все из разных городов», — указал он.