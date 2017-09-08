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В Госдуме объяснили плюсы железной дороги в обход Украины
Член комитета Госдумы РФ по вопросам транспорта и строительства Антон Жарков прокомментировал заявление РЖД о том, что железнодорожная ветка в обход территорий Украины будет введена в эксплуатацию до конца текущего года. По его словам, преимущество ветки заключается в том, что она не будет зависеть от перекрытия украинских границ, сообщает iReactor.
Напомним, пробный поезд по новой линии был запущен в августе.
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