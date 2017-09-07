Песков рассказал о сроках заключения мирного договора между РФ и Японией



Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что временных сроков по заключению мирного договора России и Японии нет, но есть общая ориентированность на результат.



Премьер Японии Синдзо Абэ в четверг на Восточном экономическом форуме заявил , что они с президентом РФ Владимиром Путиным согласились, что мирный договор между Россией и Японией должен быть подписан ими.

"Здесь не может быть временных рамок, это очень сложный, очень чувствительный вопрос. Россия и Япония уверенно идут по пути наращивания взаимного доверия, взаимовыгодного сотрудничества, что, безусловно, не может не способствовать формированию благоприятной атмосферы для поиска решения по мирному договору. Поэтому каких-то временных сроков здесь нет, но общая ориентированность на этот результат есть", — сказал Песков, отвечая на вопрос о сроках заключения мирного договора между Россией и Японией.



Заключение мирного договора между РФ и Японией является одной из главных проблем в российско-японских отношениях. Япония связывает заключение мирного договора с решением территориальной проблемы — страна претендует на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.



Позиция Москвы заключается в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.