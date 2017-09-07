Путину предложили переименовать Дальний Восток

Ведущий пленарного заседания Восточного экономического форума предложил президенту России переименовать Дальний Восток, поскольку это название уже не соответствует экономическим и политическим реалиям. «Перейдем к российскому Дальнему Востоку, хотя я не знаю, почему мы по-прежнему называем этот регион Дальним Востоком, — задался вопросом ведущий пленарного заседания Восточного экономического форума Ронни Чичунг Чан. — Это означало бы, что мир до сих пор имеет центр где-то в Европе», — заметил он.



«Я хотел бы напомнить, что сейчас Транстихоокеанская торговля по объемам намного превышает Трансатлантическую, а экономический рост мира за последние три-четыре десятилетия на 50% обеспечивается за счет этой части света (конечно более 30% — это рост КНР)», — признал он.





«Есть такое российское выражение: «Если у вас есть корабль, то его нужно правильно назвать», так вот не нужно ли как-то иначе теперь назвать российский дальний Восток? Конечно, это решение должно быть принято вами, — сказал он, обращаясь к Владимиру Путину , — но мне кажется, на суше Сибирь и Дальний Восток — это последний регион, который предстоит полностью разработать, раскрыв его потенциал», — заключил ведущий форума.

Далее он задал российскому президенту вопрос: «Каким соображениями вы руководствовались, принимая решение о развитии Дальнего Востока».



Отвечая на него, Путин не озвучил своего мнения по поводу переименования региона.

