Путин поручил проанализировать случаи отказа крымчанам в получении гражданства РФ

Российский лидер Владимир Путин дал поручение проанализировать случаи отказа в предоставлении гражданства РФ людям, проживающим в Крыму. Президент России Владимир Путин поручил кабмину проанализировать случаи отказа жителям Крыма и Севастополя в гражданстве РФ.

МВД, Соответствующие поручения были опубликованы на сайте Кремля. Правительству совместно с администрацией президента МИД , органами исполнительной власти Республики Крым и Севастополя и при участии Верховного cуда проанализировать случаи отказа в предоставлении гражданства РФ и выдаче паспорта гражданина России лицам, проживающим на территориях Республики Крым и Севастополя, — сказано в сообщении.

Срок исполнение получения до 20 ноября. Также Путин поручил принять меры, направленные на исключение необоснованных отказов в предоставлении гражданства РФ.