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Путин поручил проанализировать случаи отказа крымчанам в получении гражданства РФ
Фото: Sergey Kovalev / Globallookpress
Российский лидер Владимир Путин дал поручение проанализировать случаи отказа в предоставлении гражданства РФ людям, проживающим в Крыму. Президент России Владимир Путин поручил кабмину проанализировать случаи отказа жителям Крыма и Севастополя в гражданстве РФ.
Соответствующие поручения были опубликованы на сайте Кремля. Правительству совместно с администрацией президента, МВД, МИД, органами исполнительной власти Республики Крым и Севастополя и при участии Верховного cуда проанализировать случаи отказа в предоставлении гражданства РФ и выдаче паспорта гражданина России лицам, проживающим на территориях Республики Крым и Севастополя, — сказано в сообщении.
Срок исполнение получения до 20 ноября. Также Путин поручил принять меры, направленные на исключение необоснованных отказов в предоставлении гражданства РФ.
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