Путин поручил рассмотреть вопрос о Годе музыки в России

Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров до декабря рассмотреть вопрос о проведении Года музыки, сообщает сайт Кремля.

"Рассмотреть вопрос о проведении в Российской Федерации Года музыки. Доклад — до 1 декабря 2017 г. Ответственный: Медведев Д. А. ", — говорится в поручении главы государства.

Кроме того, администрации президента поручено представить предложения по грантовой поддержке концертного исполнения произведений молодых композиторов.

Поручения были даны по итогам встречи с представителями общественности Севастополя и Крыма и форума «Таврида».