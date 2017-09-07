Госдеп опроверг информацию об обысках в генконсульстве России в Сан-Франциско



Госдепартамент США опроверг информацию о проведении обысков и причинении повреждений российскому консульству в Сан-Франциско, об этом сотрудник ведомства сообщил РИА Новости в четверг, 7 сентября.



«Обвинения со стороны российского правительства , в том числе, что официальные лица США обыскивали или повредили генеральное консульство в Сан-Франциско или какие-либо другие здания, являются ложными», — сказал представитель ведомства агентству.

Он добавил, что российской стороне сообщили о разрешении сотрудникам консульства остаться в нем до 1 октября, чтобы у них было время собрать свои вещи. «Это требует от нас физически ограничить доступ к нежилым частям здания консульства», — указали в Госдепе.