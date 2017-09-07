Кисляк: США пытаются руководить всей планетой

«Американцы говорят о необходимости борьбы с терроризмом, мы говорим о необходимости борьбы с терроризмом. Что мешает сесть вместе, как мы предлагали, разработать параллельную или совместную систему мер по борьбе с общим врагом? Но не идут американцы на это. Они убеждены, что должны управлять всеми. Вместо того чтобы сесть и вместе выработать единую линию, они пытаются руководить всей планетой», — отметил дипломат.



По его словам, это одна из характерных трудностей «в общении с американцами».



«Если мы посмотрим на потенциал взаимодействия между Россией и США и на этом фоне на вызовы, которые стоят перед нашими странами, то обнаружим, что они во многом пересекаются. Терроризм, религиозная нетолерантность, нестабильность в отдельных регионах мира и немало другого. Причём угроза терроризма особо актуальна для нас, потому что мы географически ближе к регионам, где эти проблемы стоят особенно остро», — добавил Кисляк.



Ранее Кисляк заявил о зацикленности Соединённых Штатов на «антироссийской линии».

