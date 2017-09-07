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Кисляк: США пытаются руководить всей планетой
Бывший посол России в США Сергей Кисляк в интервью газете «Известия» заявил, что американские власти убеждены, что «должны управлять всеми».
«Американцы говорят о необходимости борьбы с терроризмом, мы говорим о необходимости борьбы с терроризмом. Что мешает сесть вместе, как мы предлагали, разработать параллельную или совместную систему мер по борьбе с общим врагом? Но не идут американцы на это. Они убеждены, что должны управлять всеми. Вместо того чтобы сесть и вместе выработать единую линию, они пытаются руководить всей планетой», — отметил дипломат.
По его словам, это одна из характерных трудностей «в общении с американцами».
«Если мы посмотрим на потенциал взаимодействия между Россией и США и на этом фоне на вызовы, которые стоят перед нашими странами, то обнаружим, что они во многом пересекаются. Терроризм, религиозная нетолерантность, нестабильность в отдельных регионах мира и немало другого. Причём угроза терроризма особо актуальна для нас, потому что мы географически ближе к регионам, где эти проблемы стоят особенно остро», — добавил Кисляк.
Ранее Кисляк заявил о зацикленности Соединённых Штатов на «антироссийской линии».
6 сентября губернатор Калифорнии Джерри Браун заявил, что США и Россия должны взаимодействовать перед лицом угроз, стоящих перед мировым сообществом.
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