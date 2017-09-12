Главные события у вас в почте
Глава МИД ФРГ не исключил частичного снятия санкций с России
Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил, что если в Донбассе установится перемирие, часть ограничительных мер в отношении России может быть отменена. Тем не менее, по словам господина Габриэля, полная и одновременная отмена всех ограничительных мер против России сейчас невозможна.
«Мы шаг за шагом вводили санкции против России и так же постепенно будем их снимать», — цитирует министра Reuters. При этом Зигмар Габриэль подчеркнул, что в случае установления перемирия в Донбассе США, вероятно, также будут готовы к отмене антироссийских санкций.
С инициативой ввести миротворцев ООН в Донбасс, которые бы защищали миссию ОБСЕ и находились на линии разграничения противоборствующих сторон, а не на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, выступил президент России Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в китайском городе Сямэнь.
Накануне в телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель российский президент согласился с возможностью разместить миротворцев ООН не только на линии соприкосновения в Донбассе.
Оставить комментарий