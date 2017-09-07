МИД Украины раскритиковал Германию за предложение отменить санкции против России

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в беседе с газетой Frankfurter Allgemeine Zeitung подверг критике предложение главы МИД Германии Зигмара Габриэля о постепенном снятии санкций с России после установления перемирия на востоке Украины и отвода тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

«Подобные сигналы очень вредны. Недавние заявления можно рассматривать только как заигрывание с Кремлем», — сообщил газете Климкин.