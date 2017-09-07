Далее:
Главное сейчас
Газета.Ru

Кисляк заявил о множестве вариантов ответа Москвы на действия Вашингтона

Кисляк назвал варианты ответа Москвы на действия США
Фото:
Бывший посол России в США Серей Кисляк в интервью газете «Известия» заявил, что у Москвы есть много вариантов для ответа на шаги Вашингтона в отношении российских дипломатических объектов.
"Министр (иностранных дел России. — «Газета.Ru») Сергей Лавров был абсолютно прав, сказав, что нам надо тщательно рассмотреть ситуацию. Уверен, что мы спокойно определим свои шаги и предпримем какие-то ответные действия, тем более что вариантов для этого много", — сказал Кисляк.
Он подчеркнул, что шаги США против России вызывают озабоченность «психологическим состоянием страны, зацикленностью политического класса на антироссийской линии, причем у каждого действия есть практическое измерение».
По мнению политика, действия Вашингтона не столько удар по российским дипломатическим институтам, сколько по интересам граждан России.
Еще 13 источников
Политика Главное США
Газета.Ru газета "Известия"
Сергей Лавров
Оставить комментарий

Газета.Ru: последние новости