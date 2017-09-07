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Кисляк заявил о множестве вариантов ответа Москвы на действия Вашингтона
Бывший посол России в США Серей Кисляк в интервью газете «Известия» заявил, что у Москвы есть много вариантов для ответа на шаги Вашингтона в отношении российских дипломатических объектов.
"Министр (иностранных дел России. — «Газета.Ru») Сергей Лавров был абсолютно прав, сказав, что нам надо тщательно рассмотреть ситуацию. Уверен, что мы спокойно определим свои шаги и предпримем какие-то ответные действия, тем более что вариантов для этого много", — сказал Кисляк.
Он подчеркнул, что шаги США против России вызывают озабоченность «психологическим состоянием страны, зацикленностью политического класса на антироссийской линии, причем у каждого действия есть практическое измерение».
По мнению политика, действия Вашингтона не столько удар по российским дипломатическим институтам, сколько по интересам граждан России.
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