Посольство предупредило россиян о террористической угрозе в Мьянме

Посольство России предупредило россиян об угрозе террористических актов в крупных городах Мьянмы.

«Власти Республики Союз Мьянма (РСМ) выступили с предупреждением о возрастании угрозы терактов со стороны экстремистских сил, связанных с действующими на территории Ракхайнской национальной области подпольными группировками», — говорится в сообщении дипмиссии в Facebook.

Отмечается, что компетентные органы РСМ располагают информацией о планах боевиков совершить теракты с применением взрывных устройств против гражданского населения в крупных мегаполисах страны, включая Нейпьидо, Янгон и Мандалай.

«В связи с повышением уровня террористической опасности обращаемся к находящимся на территории Мьянмы российским гражданам с призывом проявлять бдительность и избегать, по возможности, многолюдных мест. Рекомендуем всегда иметь при себе средства мобильной связи», — добавили в посольстве.