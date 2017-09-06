

Владимир Путин обещал «принять соответствующие меры» к тем из министерских чиновников, кто «не понимают приоритеты развития страны». С таким заявлением глава государства выступил, комментирую ситуацию на Дальнем Востоке. Слова президента передаёт « Московский комсомолец ».

«… к тем, кто не будет исполнять принятые решения, будут приняты соответствующие меры. Нужно привлекать в министерства таких людей, которые понимают приоритеты развития страны. Прошу вас иметь это в виду и исправлять ситуацию», — заявил Путин.

