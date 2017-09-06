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Путин "разгромил" дальневосточных чиновников
Владимир Путин обещал «принять соответствующие меры» к тем из министерских чиновников, кто «не понимают приоритеты развития страны». С таким заявлением глава государства выступил, комментирую ситуацию на Дальнем Востоке. Слова президента передаёт «Московский комсомолец».
«… к тем, кто не будет исполнять принятые решения, будут приняты соответствующие меры. Нужно привлекать в министерства таких людей, которые понимают приоритеты развития страны. Прошу вас иметь это в виду и исправлять ситуацию», — заявил Путин.
Соответствующее заявление Путин сделал на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) после слов полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева о том, что министерство здравоохранения выделило федеральному округу лишь 0,4% средств, предусмотренных по программе развития, а министерство культуры — 0,3%. За 25 лет Дальний Восток покинули 2 миллиона человек. Ежегодно население региона сокращается на 0,3%. В то же время уровень алкоголиков на 100 тысяч человек вдвое выше, чем в среднем по стране: 120 человек. По словам Трутнева, для возвращения людей в регион необходимо строить инфраструктуру, школы, больницы, детские сады.
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