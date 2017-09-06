МИД направил запросы экспертам для подготовки иска к США по дипсобственности



МИД России направил запросы к экспертам для подготовки иска к США относительно изъятия дипломатической собственности. Об этом сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров.

"Мы обращения сделали к целому ряду тех, кто понимает в этом, как все организуется", — сказал он о подготовке иска. Лавров не стал ставить временные рамки этой работе. "Я не в курсе, я не специалист в этих вопросах", — сказал министр.





На вопрос о том, в какой именно суд будет подан иск, Лавров напомнил о словах президента Владимира Путина , который таким образом предложил проверить "самый справедливый суд в мире". "Технически они принимают иски от кого угодно", — сказал министр.



Во вторник Лавров информировал государственного секретаря США о намерении Москвы обратиться в суд в связи с противоправными действиями Вашингтона в отношении российской дипсобственности. "При обсуждении положения в двусторонних отношениях Лавров указал на то, что захват американскими властями российской дипломатической собственности в США является грубейшим нарушением международно-правовых норм, — отметили в МИД РФ по итогам телефонного разговора глав дипломатических ведомств обеих стран. — Министр привлек внимание госсекретаря к заявлению президента России Владимира Путина на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Сямэне (Китай) о намерении нашей страны задействовать судебные процедуры применительно к противоправным действиям Вашингтона".

В частности, Путин заявил: "Американская сторона лишила российское государство права пользоваться нашим имуществом — это явное нарушение имущественных прав российской стороны. Поэтому для начала дам поручение МИДу обратиться в суд. Посмотрим, как эффективно работает хваленая американская судебная система".