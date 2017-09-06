Пескова поставили в тупик вопросом об участии Путина в голосовании 10 сентября



Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков затруднился сообщить, примет ли глава государства участие в голосовании на муниципальных выборах 10 сентября. Об этом в среду, 6 сентября, сообщает корреспондент «Ленты.ру»

«Я не могу этого ни подтвердить, ни опровергнуть», — сказал официальный представитель Кремля, отвечая на вопрос о том, пойдет ли президент на избирательный участок.



«Если Путин примет решение, он это сделает, и мы вас проинформируем», — добавил пресс-секретарь.