Шувалов: Москва предлагает Токио построить переход от Хоккайдо до Сахалина



Россия серьёзно предлагает Японии изучить возможность строительства автомобильно-железнодорожного перехода от острова Хоккайдо до южной части Сахалина. Об этом на Восточном экономическом форуме заявил первый вице-премьер России Игорь Шувалов



«Хочу, чтобы участники сессии знали, что мы серьёзно предлагаем японским партнёрам рассмотреть возможность строительства смешанного перехода, автомобильно-железнодорожного перехода от Хокайдо до южной части Сахалина», — цитирует Шувалова РИА Новости

Вице-премьер добавил, что Москва близка к тому, чтобы начать работать над доведением железной дороги до побережья Тихого океана и построением сложного перехода от материка до Сахалина.



Таким образом, как отметил Шувалов, можно будет использовать российскую железнодорожную структуру, а Япония станет «континентальной державой».

