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Шувалов: Москва предлагает Токио построить переход от Хоккайдо до Сахалина
Россия серьёзно предлагает Японии изучить возможность строительства автомобильно-железнодорожного перехода от острова Хоккайдо до южной части Сахалина. Об этом на Восточном экономическом форуме заявил первый вице-премьер России Игорь Шувалов.
«Хочу, чтобы участники сессии знали, что мы серьёзно предлагаем японским партнёрам рассмотреть возможность строительства смешанного перехода, автомобильно-железнодорожного перехода от Хокайдо до южной части Сахалина», — цитирует Шувалова РИА Новости.
Вице-премьер добавил, что Москва близка к тому, чтобы начать работать над доведением железной дороги до побережья Тихого океана и построением сложного перехода от материка до Сахалина.
Таким образом, как отметил Шувалов, можно будет использовать российскую железнодорожную структуру, а Япония станет «континентальной державой».
Ранее премьер Японии Синдзо Абэ назвал ненормальной ситуацию, при которой между Москвой и Токио до сих пор не подписан мирный договор.
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