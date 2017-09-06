Премьер Японии надеется на заключение мирного договора с Россией



Токио надеется, что укрепление доверия в отношениях с РФ приведет в итоге к заключению мирного договора, заявил во вторник премьер Японии Синдзо Абэ



"Я надеюсь, что укрепление доверительных отношений между нашими странами в итоге приведет к заключению мирного договора", — сказал Абэ в интервью программе "Вечер с Владимиром Соловьевым " на телеканале "Россия-1".

Абэ отметил, что укреплению подобного доверия служит постепенная реализация российско-японского плана сотрудничества по восьми направлениям, это видно как на примере проектов в сфере медицины и градостроительства.



"Их реализация возможна, если эти (двусторонние) отношения будут по-настоящему глубокими… Я намерен совместно с президентом (РФ Владимиром) Путиным и дальше прилагать усилия в этом направлении", — сказал премьер Японии.