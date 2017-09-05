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Россия направила в СБ ООН резолюцию о миротворцах в Донбассе
Россия направила проект резолюции в ООН о введении миротворцев в Донбасс. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постоянного представителя России при организации Василия Небензя.
«Сегодня нами направлен соответствующий проект резолюции председателю Совета Безопасности и генеральному секретарю ООН», — заявил Небензя.
Заявление направлено председателю Совета безопасности Организации объединённых наций (СБ ООН) Текеде Алему и генереальному секретарю Антониу Гутерришу.
5 сентября Владимир Путин заявил о намерении внести в СБ ООН резолюцию о вводе миротворцев в Донбасс. По мнению российского главы государства, миротворцы будут обеспечивать безопасность сотрудников Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. В Киеве выступили категорически против размещения российских военнослужащих в рамках миротворческой миссии в Донбассе. Киев неоднократно обвинял Москву в финансовой и военной поддержке ополченцев ДНР и ЛНР. В Кремле все обвинения отвергают и заявляют, что Россия не является стороной конфликта.
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