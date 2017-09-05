Песков опроверг заявления президента Литвы о «списке требований» Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг заявления президента Литвы Дали Грибаускайте о том, что Владимир Путин в 2010 году якобы выставил ей некий список требований, которые должен выполнить Вильнюс. Об этом сообщает РИА Новости.

«Нет. Это неправда», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Ранее информагентство Delfi опубликовало интервью с президентом Литвы, в котором та заявила, что при первой встрече с Путиным в 2010 году получила от него некий «список требований, которые должна выполнять Литва: не строить атомную станцию, сотрудничать с ними и так далее».

Стоит отметить, что Владимир Путин в 2010 году занимал пост премьера России, в то время как в подводке к интервью указано, что требования Грибаускайте выставлял в 2010 году президент России Владимир Путин.