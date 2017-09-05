Сын Хрущева предложил Украине вернуться в состав СССР

Потомок советского лидера прокомментировал свои слова в эфире украинского телевидения о том, что передача Крыма Украинской ССР в 1954 году была не политическим, а техническим решением. Он также отметил, что не согласился с заявлением украинских журналистов о незаконном воссоединении региона и России. «Если говорить о нерушимости границ, первым делом нужно вернуть Украину в СССР», — сказал он.



Вместе с тем Сергей Хрущев подчеркнул, что «включение Крыма в состав Российской Федерации есть свершившийся факт».







4 сентября в интервью украинским журналистам Сергей Хрущев заявил, что передача Крыма Украинской ССР в 1954 году была решением «структурным и правильным». «Отец (Никита Хрущев ― прим. «Ленты.ру» ) отдал Украине Крым, потому что если вы посмотрите на карту, то Крым пристегнут к Украине, и когда там стали заниматься экономикой и, самое главное, строить тот канал, который сейчас, к сожалению, закопали, то Госплан сказал, что лучше, если будет строиться под одним юридическим лицом, и передали Украине, так же как передавали многие регионы», — сказал он.

Крым и Севастополь воссоединились с Россией после проведенного в марте 2014 года референдума. В ходе голосования большинство жителей полуострова поддержали такое решение. Киев отказался признать результаты плебисцита. В Москве указывают на то, что процедура соответствовала нормам международного права.



В феврале 1954 года советским руководством полуостров был передан из состава РСФСР в состав Украинской ССР. После распада СССР регион стал частью Украины.