" Обвинения меня в терроризме и иных смертных грехах не новость. На Украине среди прочих статей УК мне уже вменяется организация террористического акта" , — заявила депутат.



По ее словам, Учитель и его адвокат, делая " громкие" заявления, находятся вне правового поля и " элементарной человеческой порядочности" , начиная с неудавшихся попыток " наябедничать" президенту до заведомо ложного обвинения в совершении особо тяжкого преступления.



Как отметила Поклонская, подобные заявления нуждаются или в подкреплении соответствующими доказательствами со стороны заявителей, или публичными заявлениями и официальными опровержениями.





Депутат добавила, что " чем беззастенчивее ложь, тем легче в нее верят".



Ранее сообщалось, что Поклонская прокомментировала нападение на студию Учителя.



Также сообщалось, что Учитель отказался от помощи активистов общественного движения " Сорок сороков".