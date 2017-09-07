В Кремле ответили на план Порошенко по миротворцам

В Кремле, комментируя предложение украинского лидера Петра Порошенко по миротворцам, напомнили, что для размещения их на юго-востоке Украины нужно согласие и Киева, и Донбасса.

"Любые миротворцы могут размещаться в точке соприкосновения конфликтующих сторон с их согласия", — напомнил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

"Россия — не сторона конфликта", — продолжил Песков. Конфликт на юго-востоке Украины в первую очередь подлежит обсуждению между Киевом и властями непризнанных республик.

"Наверное, это основная модальность, которую было бы неразумно отвергать", — заметил представитель Кремля.

"Это мировая практика, — подчеркнул Песков. — Миротворцы без согласия конфликтующих сторон нигде не размещаются". На возражение украинского журналиста, что многие считают именно Россию участником этого конфликта, пресс-секретарь президента пояснил: «Далеко не все называют Россию стороной конфликта».

"Мы с этим категорически не согласны и решительно отвергаем утверждения, что Россия — сторона этого конфликта", — подчеркнул Песков.