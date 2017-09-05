СМИ: Россию могут попытаться заставить выйти из Совета Европы

Вскоре Россию могут попытаться вынудить выйти из Совета Европы , при этом если ничего не изменится, то в ближайшие два года выборы целого ряда новых судей и высокопоставленных чиновников будут происходить уже без учета голосов россиян. Об этом в интервью Politico рассказал генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд.

По словам Ягланда, если Россия и дальше не будет допущена к участию в выборах ключевого персонала Совета, то Москва может быть исключена из состава, что приведет к уничтожению правовой связи между Европой и Россией. Мы должны подумать о следующем: будет ли Европа лучше, безопаснее, если Россия уйдет и не будет частью судебной системы Европы. Для меня этот вопрос очень актуален, — отметил Ягланд. Вместе с тем генсек организации не стал уточнять, каким именно образом Россию планируют вынудить покинуть Совет.

Напомним, ранее Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) ввела санкции против российской делегации, лишив ее права голосовать на сессиях и участвовать в работе уставных органов. Россия, в свою очередь, приостановила уплату взносов в бюджет Совета Европы, отметив, что данная мера будет действовать до восстановления в полном объеме полномочий российской делегации в ПАСЕ.