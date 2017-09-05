Путин прокомментировал возможное участие Ксении Собчак в выборах президента



В ответ на вопрос корреспондента «Ведомостей» о том, как бы Путин отнесся к выдвижению Собчак кандидатом в президенты России, Путин сказал, что не он должен определять, кто лучше для российского народа. «Но каждый человек, в соответствии с законом, имеет право выставить свою кандидатуру. И Ксения Собчак не является здесь исключением. Я с уважением относился и отношусь к ее отцу [ Анатолию Собчаку ], считаю, что он выдающийся деятель современной российской истории. Я без тени иронии это говорю. Он очень порядочный, сыграл большую роль в моей судьбе. Но когда речь идет о том, чтобы баллотироваться в президенты, вещи личного характера не могут играть никакой существенной роли. Это зависит от того, какую программу она предложит, если действительно будет баллотироваться, как она выстроит свою президентскую кампанию. Вот от этого будет зависеть успех или неудача этого предприятия».

«О том, что она собирается баллотироваться, я слышу первый раз. Уверен, что могут быть другие кандидаты, наверняка они будут», — сказал Путин.





Великая сообщила, что разговора с ней об этом не было и это маловероятно. Петеляева отметила, что официального предложения не было, но ей интересно поучаствовать. Собчак в Instagram заявила, что ей неизвестно, что «там кто обсуждает в высоких кабинетах», но она «давно и внимательно» наблюдает «за нашим политическим ландшафтом». При этом она подчеркнула, что не сотрудничает с администрацией президента и не собирается, чем очень гордится.

